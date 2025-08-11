Зустріч Трампа з Путіним: ЄК застерегла США від однобічних угод із РФ

Єврокомісія застерегла США від погодження з Росією “однобічних” територіальних угод, наголосивши, що ключовими для України мають стати потужні гарантії безпеки, а не поступки агресору.

Тим часом Вашингтон готується до зустрічі Трампа та Путіна на Алясці, яка може стати переломною у питанні війни.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на високопосадовця ЄК, який побажав залишитися анонімним.

ЄК закликає США не йти на “однобічний” обмін територіями з РФ

За його словами, будь-яка угода повинна містити “найміцніші гарантії безпеки” для України, без обмежень для Збройних сил та зі збереженням міжнародної підтримки.

– Російська позиція подається як обмін територіями, але виглядає це як досить однобічний обмін, – заявив представник Єврокомісії, наголосивши, що гарантії безпеки мають бути пріоритетом, а не територіальні поступки.

Раніше американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що для врегулювання війни Росія та Україна, ймовірно, будуть змушені піти на територіальний обмін. Водночас він наголосив на важливості гарантій безпеки для Києва.

Зустріч Трампа з Путіним на Алясці

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що 15 серпня зустрінеться з Володимиром Путіним у штаті Аляска.

Він назвав це значущою подією у двосторонніх відносинах та заявив, що планує обговорити війну РФ проти України.

За даними Politico, Білий дім запропонував Москві замороження війни вздовж лінії зіткнення у Херсонській та Запорізькій областях в обмін на Донецьку та Луганську області.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українці не віддадуть жодного клаптика своєї землі і що територіальне питання закріплене в Конституції.

– Росія нав’язує ідею обміну української території на українську, що гарантує лише зручні позиції для відновлення війни, – заявив Зеленський.

Як повідомив CNN, Білий дім не виключає, що Зеленський може бути присутній на Алясці під час зустрічі Трампа та Путіна.

Тим часом, американські журналісти з’ясували, що в Анкориджі Секретна служба США орендувала будинок, імовірно пов’язаний із підготовкою до цього заходу.

