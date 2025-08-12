Відчуває тиск: Гегсет пояснив, чому Путін погодився на зустріч із Трампом

Російський диктатор Володимир Путін відчуває тиск і тому погодився на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Про це в інтерв’ю Fox News заявив голова Міноборони США Піт Гегсет.

Путін відчуває тиск

За словами очільника Пентагон, за часів президентства Джо Байдена війна почалася та вирувала. Проте Байдена ніколи не сприймали настільки серйозно, щоб навіть розглядати можливість зустрічі.

Піт Гегсет зауважив, що Трампу вдалося змінити гру – він створив умови для можливого врегулювання війни шляхом переговорів.

– Я не думаю, що Володимир Путін погодився б на зустріч, якби не відчув цього тиску. Ми знаходимося в сильній позиції, – наголосив Піт Гегсет.

За його словами, в мирній угоді можуть бути поступки, обміни землями, і, на жаль, ніхто не буде задоволений.

Очільник Пентагону нагадав словам Трампа, що він хоче покласти край “безглуздій війні, в якій щотижня гинуть тисячі людей”.

15 серпня на Алясці має відбутися зустріч між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Президента України Володимира Зеленського на цій зустрічі не буде.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Москва намагається перетворити заплановану зустріч Трампа і Путіна не на реальні мирні переговори, а на інструмент для роз’єднання США і Європи.

Своєю чергою, Єврокомісія застерегла США від узгодження з Росією “односторонніх” територіальних угод. У Єврокомісії вважають, що ключовим для України мають стати реальні гарантії безпеки, а не поступки Путіну.

