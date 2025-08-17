Трамп побачив значний прогрес у відносинах із РФ після саміту з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення значного прогресу у відносинах із Росією, однак не уточнив, якого саме.

Трамп прокоментував стосунки з РФ

– Великий прогрес щодо Росії. Стежте за нами!, – написав він у мережі Truth Social у неділю, 17 серпня.

Він розкритикував ЗМІ, які негативно оцінили його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, що відбулася 15 серпня в Анкориджі (Аляска).

Він наголосив, що розмова з Путіним була надзвичайно важливою.

– Якби я змусив Росію здати Москву в межах угоди, фейкові новини та їхні партнери, радикально-ліві демократи, сказали б, що я зробив жахливу помилку та дуже погану угоду… Я не можу нічого сказати чи зробити, що спонукало б їх чесно писати чи повідомляти про мене. У мене була чудова зустріч на Алясці щодо дурної війни Байдена, війни, якої ніколи не мало би бути, – написав Трамп.

Саміт Трампа й Путіна на Алясці: що відомо

15 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна. Переговори тривали на авіабазі Елмендорф поблизу міста Анкоридж.

Зустріч організували у форматі три на три, вона тривала майже три години. Американську сторону, окрім Трампа, представляли держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Стівен Віткофф.

Від Росії на переговорах були присутні міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник Путіна Юрій Ушаков.

Після завершення перемовин відбулася коротка пресконференція. Дональд Трамп оцінив зустріч як “продуктивну”, проте визнав, що повної домовленості з низки “важливих питань” сторони так і не досягли.

Путін знову повторив пропагандистські кліше про “братні народи” та “корінні першопричини” війни.

Нагадаємо, у понеділок, 18 серпня, президент Володимир Зеленський планує обговорити з Дональдом Трампом завершення війни в Україні. Зустріч відбудеться у Вашингтоні.

До переговорів долучаться генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президенти Фінляндії та Франції Александер Стубб та Емманюель Макрон.

