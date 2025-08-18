Україні забезпечать захист, як у країн НАТО – Трамп

Україна отримає гарантії безпеки, подібні до тих, які мають країни НАТО.

Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп під час зустрічі із очільником України Володимиром Зеленським під час пресконференції перед закритою частиною зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому.

Трамп – про гарантії безпеки для України

За словами президента США, є ті, хто готовий надати такий захист Україні.

– Вам забезпечать захист, схожий на захист країну НАТО. У нас зараз є люди, які чекають у сусідній залі, які хочуть надати такий захист, вони дуже в цьому переконані, і я вважаю, що це надзвичайно важливо, важливо дійти до домовленостей, – сказав Трамп.

Також американський лідер додав, що наразі не планують обговорювати припинення вогню. Основна мета – досягти мирних домовленостей та припинити війну в Україні.

Нагадаємо, у Вашингтоні проходить зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого дому.

Також Україна узгодила позиції з союзниками перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом.

Перед зустріччю з Трампом Зеленський обговорив зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом дипломатичні зусилля України, Європи та Сполучених Штатів, спрямовані на встановлення миру, а також ситуацію на полі бою.

