Зустріч Трампа і Зеленського у Вашингтоні: став відомий розклад переговорів

Зустріч президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського розпочнеться у понеділок, 18 серпня, о 20:15 за київським часом.
Переговори триватимуть близько години, після чого Трамп зустрінеться з європейськими лідерами. Розклад оприлюднили видання Roll Call та CNN.
Зустріч Зеленського з Трампом: розклад переговорів
- 19:00 за київським часом: європейські лідери прибувають до Білого дому;
- 20:00 за київським часом: Трамп вітає Зеленського;
- 20:15 за київським часом: двостороння зустріч Трампа і Зеленського;
- 21:15 за київським часом: Трамп вітає європейських лідерів;
- 22:00 за київським часом: багатостороння зустріч з європейськими лідерами.
Володимир Зеленський вже прибув до Вашингтона напередодні зустрічі з Дональдом Трампом. Президент України наголосив на необхідності закінчення війни і досягнення тривалого миру без помилок минулого.
Нагадаємо, що зустріч у Білому домі відбудеться за участю широкого кола європейських лідерів, зокрема президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, генсека НАТО Марка Рютте та лідерів європейських країн.
