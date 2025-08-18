Укр Рус
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
2 хв.

Зустріч Трампа і Зеленського у Вашингтоні: став відомий розклад переговорів

Зеленський-Трамп- перепалка
Фото: Getty Images

Зустріч президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського розпочнеться у понеділок, 18 серпня, о 20:15 за київським часом.

Переговори триватимуть близько години, після чого Трамп зустрінеться з європейськими лідерами. Розклад оприлюднили видання Roll Call та CNN.

Зустріч Зеленського з Трампом: розклад переговорів

  • 19:00 за київським часом: європейські лідери прибувають до Білого дому;
  • 20:00 за київським часом: Трамп вітає Зеленського;
  • 20:15 за київським часом: двостороння зустріч Трампа і Зеленського;
  • 21:15 за київським часом: Трамп вітає європейських лідерів;
  • 22:00 за київським часом: багатостороння зустріч з європейськими лідерами.
розклад переговорів Трампа і Зеленського

Фото: Roll Call

Володимир Зеленський вже прибув до Вашингтона напередодні зустрічі з Дональдом Трампом. Президент України наголосив на необхідності закінчення війни і досягнення тривалого миру без помилок минулого.

Нагадаємо, що зустріч у Білому домі відбудеться за участю широкого кола європейських лідерів, зокрема президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, генсека НАТО Марка Рютте та лідерів європейських країн.

Трамп і Путін

