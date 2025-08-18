Зустріч Трампа і Зеленського у Вашингтоні: став відомий розклад переговорів

Зустріч президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського розпочнеться у понеділок, 18 серпня, о 20:15 за київським часом.

Переговори триватимуть близько години, після чого Трамп зустрінеться з європейськими лідерами. Розклад оприлюднили видання Roll Call та CNN.

Зустріч Зеленського з Трампом: розклад переговорів

19:00 за київським часом: європейські лідери прибувають до Білого дому;

20:00 за київським часом: Трамп вітає Зеленського;

20:15 за київським часом: двостороння зустріч Трампа і Зеленського;

21:15 за київським часом: Трамп вітає європейських лідерів;

22:00 за київським часом: багатостороння зустріч з європейськими лідерами.

Володимир Зеленський вже прибув до Вашингтона напередодні зустрічі з Дональдом Трампом. Президент України наголосив на необхідності закінчення війни і досягнення тривалого миру без помилок минулого.

Нагадаємо, що зустріч у Білому домі відбудеться за участю широкого кола європейських лідерів, зокрема президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, генсека НАТО Марка Рютте та лідерів європейських країн.

