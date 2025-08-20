Трамп телефонував Орбану, щоб той пояснив блокування вступу України до ЄС – ЗМІ

Після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами президент США Дональд Трамп зателефонував прем’єру Угорщини Віктору Орбану. Він запитував його, чому очільник угорського уряду блокує переговори про вступ України до Євросоюзу.

Про це повідомляє Bloomberg , посилаючись на поінформованих осіб із цим питанням.

Трамп телефонував Орбану щодо членства України в ЄС

Дзвінок став результатом переговорів між Трампом і групою європейських лідерів, які зібралися в Білому домі, щоб обговорити шляхи припинення війни Росії проти України.

Як повідомили джерела, у якийсь момент вони попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, щоб змусити того перестати блокувати переговори про вступ України до ЄС.

Зазначається, що дзвінок відбувся після того, як лідери ЄС провели додаткову, незаплановану зустріч в Овальному кабінеті.

Під час розмови столиця Угорщини – Будапешт – називалася як потенційне місце проведення наступного раунду переговорів між Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Після переговорів у понеділок Трамп оголосив, що прагне організувати саміт на рівні лідерів України та Росії, а потім тристоронню зустріч з його участю. Час і місце проведення таких зустрічей поки що не відомі.

Раніше Орбан заявляв, що приєднання України до ЄС нібито негативно вплине на інтереси його країни.

Водночас директор Генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та розширення Герт Ян Коопман зауважив, що заяви Орбана про можливе банкрутство Угорщини не мають підтвердження в історичних прикладах.

Орбан також провів так званий референдум, в якому нібито взяли участь 2 млн 278 тис. громадян. За результатами опитування, 95% угорців нібито виступили проти членства України в ЄС.

