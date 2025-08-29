Очільник РПЦ патріарх Кирило на зустрічі з представниками патріаршого екзархату Африки заявив, що православ’я на континенті має “великий потенціал”.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Росія розширює вплив на Африку: що відомо

Патріарх Кирило підкреслив, що екзархат РПЦ діє вже у 36 країнах, об’єднує понад 270 священнослужителів і понад 300 приходів.

На думку ЦПД, діяльність РПЦ подається як духовна підтримка та допомога в об’єднанні народів Африки. Також Росія використовує церкву для просування політичного та ідеологічного впливу на території Африки.

Зокрема, представники РПЦ активно експлуатують тему антиколоніалізму, намагаючись позиціонувати Росію як друга Африки.

У ЦПД наголошують, що після початку повномасштабної війни в Україні Росія значно активізувала релігійну експансію. Лише за останні три роки РПЦ відкрила парафії щонайменше у 30 країнах Африки.

Нагадаємо, Київську метрополію Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) визнали афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ).

Раніше Державна служба з етнополітики та свободи совісті зобов’язала Київську митрополію Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) вийти протягом місяця зі структури Російської православної церкви (РПЦ), діяльність якої заборонено на території України.

