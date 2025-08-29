Експортний термінал Усть-Луга у вересні працюватиме на рівні близько 350 тис. барелів на добу, що становить приблизно половину його звичайної потужності.

Про це повідомляє Reuters.

Атака дронів на термінал Усть-Луга: наслідки

Проблеми в Усть-Лузі розпочалися після ударів по нафтоперекачувальній станції в Унечі Брянської області у серпні.

Це місто є ключовим транзитним вузлом для нафти, що надходить у порт Усть-Луга.

Атаки також зачепили прокачування нафтопроводом Дружба, який забезпечує постачання сировини до Білорусі, Словаччини та Угорщини.

Зниження обсягів транспортування пов’язане з пошкодженням трубопровідної інфраструктури, що ускладнює експорт російської нафти та може спричинити перебої з постачаннями.

Джерела Reuters повідомили, що ремонтні роботи вже тривають, однак терміни повного відновлення не визначені. За даними видання, падіння потужності в Усть-Лузі зумовить до перенаправлення частини обсягів нафти в російські порти Приморськ і Новоросійськ.

Російська влада публічно не коментує масштаби пошкоджень та можливі наслідки для графіка експорту.

Крім того, через внутрішній дефіцит палива, поглиблений українськими ударами, Росія продовжила заборону на експорт бензину до 30 вересня.

Нагадаємо, що 28 серпня було атаковано Куйбишевський НПЗ у Самарській області та Афіпський НПЗ у Краснодарському краї.

Згідно з аналізом Інституту вивчення війни, українська кампанія ударів по російських нафтопереробних заводах сприяє дефіциту бензину в РФ та підвищенню інфляції.

Фото: порт Усть-Луга

