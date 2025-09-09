9 вересня вирувала масштабна пожежа на нафтобазі в селищі Прохоровка Бєлгородської області.

Цей факт підтвердив місцевий губернатор В’ячеслав Гладков.

Пожежа на нафтобазі в Прохоровці у РФ: що відомо

За словами Гладкова, пожежу на нафтобазі в Прохоровці спричинила дронова атака.

– В результаті атаки є пошкодження резервуарів. Для боротьби з вогнем, крім техніки МНС, залучалися пожежні поїзди, – додав російський губернатор.

Пожежа на нафтобазі в Прохоровці, переконує губернатор, повністю ліквідована, постраждалих нібито немає.

Тим часом російське Міноборони повідомило, що їхні засоби ППО нібито перехопили і знищили 31 український безпілотник над кількома регіонами Російської Федерації.

Так, у Бєлгородській області ніби збили сім дронів.

На Курщині – ще три, два над Краснодарським краєм і по одному над Воронезькою та Тамбовською областями.

Ще 15 БпЛА, за даними агресорів, знищили над акваторією Чорного моря і два – над тимчасово окупованим Кримом.

Фото: ГУР

