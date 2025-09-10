10 вересня біля Любліна російський дрон пошкодив приватний будинок та автомобіль одного з громадян Польщі.

Фото руйнувань опублікував у своєму Telegram-каналі керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони (РНБО) Андрій Коваленко.

Наслідки атаки на Польщу 10 вересня: що відомо

На світлині, яку оприлюднив Андрій Коваленко, видно пошкодження приватної оселі поблизу Любліна внаслідок влучання російського безпілотника.

Також на фото є понівечене авто, імовірно, власника будинку, куди прилетів російський дрон.

Раніше повідомлялося, що оперативне командування ЗС Польщі вранці 10 вересня заявило про порушення повітряного простору країни російськими ударними дронами під час масованої атаки на Україну.

Польські військові вперше застосували зброю для збиття російських безпілотників після наказу командувача Оперативного штабу.

Прем’єр-міністр Дональд Туск підтвердив застосування зброї проти об’єктів, які порушили повітряний простір, та повідомив генсека НАТО про ситуацію.

Найбільша загроза існувала для Підляського, Мазовецького та Люблінського воєводств.

Через “незаплановану військову діяльність” закривалися аеропорти Жешув, Люблін та у Варшаві.

Відомо, що кордон з Польщею перетнули вісім російських БпЛА.

Фото: Андрій Коваленко

