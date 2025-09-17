Президент США Дональд Трамп прибув до Великої Британії з безпрецедентним другим державним візитом.

Очікується, що під час цієї зустрічі дві країни укладуть інвестиційні угоди та поновлять особливі відносини.

Про це повідомляє Reuters.

Другий візит Трампа до Великої Британії: що відомо

Спочатку американського президента зустріне король Чарльз, який проведе день пишноти у Віндзорському замку з екскурсією каретою, державним бенкетом, прольотом військових літаків та гарматним салютом.

Наступного дня Кір Стармер прийматиме Трампа у своїй заміській резиденції в Чекерсі для обговорення інвестицій, тарифів на сталь та алюміній, ситуації в Україні та Газі.

Речник Стармера назвав державний візит історичною можливістю у вирішальний для глобальної стабільності час.

Водночас міністри фінансів США Скотт Бессент та Великої Британії Рейчел Рівз оголосили про створення Трансатлантичної робочої групи для поглиблення співпраці між двома найбільшими фінансовими центрами світу.

Donald Trump wraz z małżonką rozpoczynają wizytę państwową w Wielkiej Brytanii. pic.twitter.com/GVvbGoLWCS — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) September 16, 2025

Microsoft заявила про інвестиції понад $30 млрд у Великій Британії протягом наступних чотирьох років, а Google інвестує £5 млрд, частково в новий центр обробки даних поблизу Лондона для послуг штучного інтелекту.

Під час цієї зустрічі очікується також участь керівників Nvidia та OpenAI.

Зауважимо, що перший офіційний державний візит Дональда Трампа до Великої Британії був 3–5 червня 2019 року.

Тоді його приймала королева Єлизавета II.

