З 22 по 30 вересня у Нью-Йорку пройде тиждень високого рівня Генасамблеї ООН. Українську делегацію очолить президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Тиждень високого рівня Генасамблеї ООН: що відомо

За його словами, до Нью-Йорка вирушить українська делегація найвищого рівня на чолі з президентом.

– З новинок, таких особливостей цього року, це проведення під час сегменту високого рівня п’ятого саміту міжнародної Кримської платформи, це дуже символічно, тому що з поверненням Криму до України буде не тільки відновлена територіальна цілісність, буде відновлена повага до статуту ООН, така наша позиція, – розповів Тихий.

Тому, на думку дипломата, проведення в штаб-квартирі ООН саміту Кримської платформи є абсолютно логічним.

Крім того, за словами представника МЗС, заплановано понад 20 двосторонніх переговорів. На полях високого сегмента також відбудеться низка заходів за участю керівництва держави та Міністерства закордонних справ.

Ці зустрічі спрямовані на консолідацію міжнародної підтримки України, привернення уваги до наслідків російської агресії та посилення міжнародного іміджу країни.

Окремим питанням українська сторона акцентує увагу партнерів на фактах викрадення українських дітей Росією, а також на притягненні РФ до відповідальності за злочини, які вона здійснює з 2014 року.

– Окрема програма буде, звичайно, і в першої леді України. Буде дуже насичений тиждень, ми до нього активно готуємося, – уточнив Тихий.

Зустріч Зеленського і Трампа

Він також додав, що Україна відзначила сигнал від держсекретаря США щодо можливої зустрічі президентів України та США.

– Ми були б раді, якби вдалося організувати зустріч у Нью-Йорку наших лідерів. Загалом робота над зустрічами й контактами президентів України та США ведеться постійно. Тому тут немає сюрпризів. Кожну нагоду використовуємо для таких зустрічей. Якщо вдасться в Нью-Йорку організувати зустріч, то це буде важлива нагоди обговорити весь порядок денний, питання двосторонніх відносин і загалом важливі рішення. Тому ми працюємо над тим, щоб така зустріч відбулася та хотіли б, щоб вона відбулася, – зазначив Георгій Тихий.

Тиждень високого рівня Генасамблеї ООН відбудеться з 22 по 30 вересня.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що президент США Дональд Трамп може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

