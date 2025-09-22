Макрон оголосив про визнання Францією держави Палестина
Франція оголосила про визнання державності Палестини під час відкриття високопрофільної зустрічі в Організації Об’єднаних Націй, яка має на меті відновити зусилля щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході.
Очікується, що приклад Парижа наслідують й інші держави, попри спротив Ізраїлю та США.
Про це пише АР.
Франція визнала державу Палестина
Президент Франції Еммануель Макрон виголосив заяву у залі Генеральної Асамблеї ООН.
Слова французького лідера викликали гучні оплески серед понад 140 присутніх керівників держав.
Делегація Палестини, зокрема її постійний представник в ООН Ріяд Мансур, підвелася та аплодувала після оголошення.
Палестинський президент Махмуд Аббас також аплодував – це зафіксувала пряма трансляція, адже уряд США заборонив йому прибути особисто на захід у Нью-Йорку.
– Вірний історичному зобов’язанню моєї країни перед Близьким Сходом, перед миром між ізраїльтянами та палестинцями, сьогодні я заявляю: Франція визнає державу Палестина, – сказав Макрон.
Попри символічне значення, аналітики відзначають, що зустріч і розширення міжнародного визнання палестинської державності навряд чи матимуть реальний вплив на ситуацію на місцях.
Ізраїль продовжує масштабну військову операцію у Секторі Газа та розширює поселенську діяльність на окупованому Західному березі.
Нагадаємо, вчора Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія визнали Палестину як суверенну державу.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обурено відреагував на плани країн визнати державу Палестина.
За його словами, це “винагородить жахливий тероризм ХАМАС” та “покарає його жертв”.