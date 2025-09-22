Франція оголосила про визнання державності Палестини під час відкриття високопрофільної зустрічі в Організації Об’єднаних Націй, яка має на меті відновити зусилля щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Очікується, що приклад Парижа наслідують й інші держави, попри спротив Ізраїлю та США.

Про це пише АР.

Франція визнала державу Палестина

Президент Франції Еммануель Макрон виголосив заяву у залі Генеральної Асамблеї ООН.

Слова французького лідера викликали гучні оплески серед понад 140 присутніх керівників держав.

Делегація Палестини, зокрема її постійний представник в ООН Ріяд Мансур, підвелася та аплодувала після оголошення.

Палестинський президент Махмуд Аббас також аплодував – це зафіксувала пряма трансляція, адже уряд США заборонив йому прибути особисто на захід у Нью-Йорку.

– Вірний історичному зобов’язанню моєї країни перед Близьким Сходом, перед миром між ізраїльтянами та палестинцями, сьогодні я заявляю: Франція визнає державу Палестина, – сказав Макрон.

Попри символічне значення, аналітики відзначають, що зустріч і розширення міжнародного визнання палестинської державності навряд чи матимуть реальний вплив на ситуацію на місцях.

Ізраїль продовжує масштабну військову операцію у Секторі Газа та розширює поселенську діяльність на окупованому Західному березі.

Нагадаємо, вчора Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія визнали Палестину як суверенну державу.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обурено відреагував на плани країн визнати державу Палестина.

За його словами, це “винагородить жахливий тероризм ХАМАС” та “покарає його жертв”.

