Північноатлантична рада у вівторок, 23 вересня, зібралася на засідання на прохання Естонії згідно зі статтею 4 Вашингтонського договору, щоб обговорити і рішуче засудити небезпечне порушення РФ естонського повітряного простору 19 вересня.

Пресслужба НАТО оприлюднила заяву за підсумками засідання.

У НАТО обговорили інцидент із винищувачами РФ

Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі Алексус Гринкевич поінформував Раду про цей інцидент, під час якого три російські літаки МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії на понад 10 хвилин.

Реакція НАТО була швидкою і рішучою. Літаки союзників були підняті в повітря, щоб перехопити і супроводити їх із повітряного простору Естонії.

Це вже другий випадок за два тижні, коли Північноатлантична Рада збирається відповідно до статті 4.

10 вересня Рада провела консультації у відповідь на масштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

Кілька інших членів НАТО, зокрема Фінляндія, Латвія, Литва, Норвегія та Румунія, також нещодавно зазнали порушень свого повітряного простору з боку Росії. У заяві висловлюється повна солідарність з усіма членами НАТО, повітряний простір яких було порушено.

– Росія несе повну відповідальність за ці дії, які сприяють ескалації конфлікту, можуть призвести до прорахунків і становлять загрозу для життя людей. Вони повинні припинитися. НАТО і надалі буде рішуче реагувати на безвідповідальні дії Росії, – йдеться у заяві.

Там додали, що Росія не повинна мати жодних сумнівів: НАТО і союзники, відповідно до міжнародного права, застосовуватимуть усі необхідні військові та невійськові засоби для захисту себе і стримування всіх загроз з усіх боків.

– Ми продовжуватимемо реагувати у спосіб, у терміни та у сфері, які ми оберемо. Наше зобов’язання щодо статті 5 є непорушним, – запевнили у НАТО.

За їхніми словами, ці та інші безвідповідальні дії Росії не відвернуть союзників від їхніх незмінних зобов’язань підтримувати Україну, безпека якої сприяє нашій безпеці, у здійсненні її невід’ємного права на самооборону проти жорстокої і невиправданої агресії Росії.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Над Фінською затокою літаки РФ без дозволу увійшли у повітряний простір Естонії та залишалися там близько 12 хвилин.

