У Кенії розслідують можливий продаж своїх громадян у рабство для армії РФ – ЦПД
Після того як стало відомо про потрапляння в полон до ЗСУ кенійського спортсмена, якого обманом змусили підписати контракт з Міноборони РФ, у Кенії розгорівся скандал.
Уряд країни вже розпочав офіційне розслідування можливого продажу своїх громадян у рабство для російської армії.
Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.
Потрапляння в полон кенійського громадянина: що відомо
У МЗС Кенії офіційно заявили, що може йтися про декількох громадян цієї держави, які потрапили в полон. Їх через шахрайські схеми перевезли до Росії і відправили на фронт.
– Це не перший випадок, коли РФ використовує африканців у своїх військових цілях, – йдеться в повідомленні ЦПД.
Раніше стало відомо про масове вербування жінок з Південної Африки на “роботу” в особливу економічну зону Алабуга. Насправді їх змушували працювати на виробництві військових дронів, якими РФ атакує українські міста.
У Центрі заявили, що такі історії демонструють справжню сутність політики Москви щодо Африки.
Росія насправді відтворює колоніальні практики, використовуючи африканців як дешеву робочу силу і “гарматне м’ясо” для своєї агресивної війни проти України, зазначили в ЦПД.
Нагадаємо, що бійці 57 окремої мотопіхотної бригади ім. Костя Гордієнка взяли в полон громадянина Кенії, якого змусили воювати на боці РФ.
Джерело: ЦПД
Фото: 57 ОМПБр