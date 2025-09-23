Після того як стало відомо про потрапляння в полон до ЗСУ кенійського спортсмена, якого обманом змусили підписати контракт з Міноборони РФ, у Кенії розгорівся скандал.

Уряд країни вже розпочав офіційне розслідування можливого продажу своїх громадян у рабство для російської армії.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Потрапляння в полон кенійського громадянина: що відомо

У МЗС Кенії офіційно заявили, що може йтися про декількох громадян цієї держави, які потрапили в полон. Їх через шахрайські схеми перевезли до Росії і відправили на фронт.

– Це не перший випадок, коли РФ використовує африканців у своїх військових цілях, – йдеться в повідомленні ЦПД.

Раніше стало відомо про масове вербування жінок з Південної Африки на “роботу” в особливу економічну зону Алабуга. Насправді їх змушували працювати на виробництві військових дронів, якими РФ атакує українські міста.

У Центрі заявили, що такі історії демонструють справжню сутність політики Москви щодо Африки.

Росія насправді відтворює колоніальні практики, використовуючи африканців як дешеву робочу силу і “гарматне м’ясо” для своєї агресивної війни проти України, зазначили в ЦПД.

Нагадаємо, що бійці 57 окремої мотопіхотної бригади ім. Костя Гордієнка взяли в полон громадянина Кенії, якого змусили воювати на боці РФ.

Джерело: ЦПД

Фото: 57 ОМПБр

