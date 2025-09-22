Президент Палестини Махмуд Аббас у понеділок, 22 вересня, закликав ХАМАС передати зброю його силам та засудив напад угрупування на Ізраїль.

Про це Аббас заявив під час виступу на саміті ООН щодо двох держав, пише видання AFP.

Аббас закликав ХАМАС здати зброю

– ХАМАС не матиме жодної ролі у керуванні (Сектором Газа, – Ред.). ХАМАС та інші фракції повинні здати свою зброю Палестинській адміністрації, – сказав він.

Президент Палестини звертався через відеозв’язок, оскільки США відмовили йому у візі для участі у саміті.

– Ми також засуджуємо вбивства та затримання цивільних осіб, включно з діями ХАМАС 7 жовтня 2023 року, – наголосив він.

Нагадаємо, 21 вересня Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія визнали Палестину як суверенну державу.

Сьогодні Еммануель Макрон оголосив про визнання Францією держави Палестина під час відкриття зустрічі в Організації Об’єднаних Націй, яка має на меті відновити зусилля щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вчора відреагував обуренням на плани країн визнати державу Палестина. Він заявив, що це “винагородить жахливий тероризм ХАМАС”.

