НАТО посилює присутність у Балтійському морі після серії інцидентів із дронами
НАТО заявило про посилення своєї місії в Балтійському морі, надсилаючи фрегат протиповітряної оборони та інші засоби у відповідь на вторгнення дронів у Данії.
Про це повідомляє Reuters.
Відповідь НАТО на дрони у Данії
У відповідь на зафіксовані польоти невідомих дронів біля військових об’єктів у Данії НАТО оголосило про посилення заходів безпеки в Балтійському морі.
Північноатлантичний блок повідомив, що залучить нові багатопрофільні ресурси, серед яких — платформи розвідки, спостереження та рекогносцирування, а також щонайменше один фрегат протиповітряної оборони.
Хоча представники НАТО не уточнили, які країни нададуть додаткові сили, нові засоби інтегрують у місію Балтійський вартовий, що діє з січня 2025 року.
Вона була започаткована після низки інцидентів із пошкодженням енергетичних та телекомунікаційних кабелів, а також газопроводів на дні Балтійського моря.
Крім того, НАТО нещодавно запустило ще одну операцію — Східний вартовий, спрямовану на посилення оборони східного флангу Європи.
Причиною стали порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.
Для захисту критичної інфраструктури союзники розгорнули фрегати, патрульну авіацію та військово-морські безпілотники.
Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт наголосив, що загроза від дронів є серйозною, тому країна готова вживати додаткових заходів самозахисту.
Нагадаємо, що за останні дні низка держав Балтії та Північної Європи зіткнулася з підозрілими дронами:
- У Данії їх помічали біля військових об’єктів. Через це аеропорт Копенгагена та ще п’ять менших летовищ тимчасово призупиняли роботу;
- В Естонії зафіксували порушення повітряного простору трьома російськими літаками МіГ-31, після чого Таллінн пригрозив застосувати всі необхідні засоби оборони;
- У Литві двічі зупиняли роботу аеропорту Вільнюса;
- У Фінляндії безпілотник пролетів над гідроелектростанцією.
Президент Дональд Трамп запевнив, що США гарантують захист Польщі та країн Балтії від російської ескалації та готові надати підтримку союзникам у разі подальших загроз.