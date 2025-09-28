НАТО заявило про посилення своєї місії в Балтійському морі, надсилаючи фрегат протиповітряної оборони та інші засоби у відповідь на вторгнення дронів у Данії.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідь НАТО на дрони у Данії

У відповідь на зафіксовані польоти невідомих дронів біля військових об’єктів у Данії НАТО оголосило про посилення заходів безпеки в Балтійському морі.

Зараз дивляться

Північноатлантичний блок повідомив, що залучить нові багатопрофільні ресурси, серед яких — платформи розвідки, спостереження та рекогносцирування, а також щонайменше один фрегат протиповітряної оборони.

Хоча представники НАТО не уточнили, які країни нададуть додаткові сили, нові засоби інтегрують у місію Балтійський вартовий, що діє з січня 2025 року.

Вона була започаткована після низки інцидентів із пошкодженням енергетичних та телекомунікаційних кабелів, а також газопроводів на дні Балтійського моря.

Крім того, НАТО нещодавно запустило ще одну операцію — Східний вартовий, спрямовану на посилення оборони східного флангу Європи.

Причиною стали порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

Для захисту критичної інфраструктури союзники розгорнули фрегати, патрульну авіацію та військово-морські безпілотники.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт наголосив, що загроза від дронів є серйозною, тому країна готова вживати додаткових заходів самозахисту.

Нагадаємо, що за останні дні низка держав Балтії та Північної Європи зіткнулася з підозрілими дронами:

У Данії їх помічали біля військових об’єктів . Через це аеропорт Копенгагена та ще п’ять менших летовищ тимчасово призупиняли роботу;

. Через це аеропорт Копенгагена та ще п’ять менших летовищ тимчасово призупиняли роботу; В Естонії зафіксували порушення повітряного простору

У Литві двічі зупиняли роботу аеропорту Вільнюса;

У Фінляндії безпілотник пролетів над гідроелектростанцією.

Президент Дональд Трамп запевнив, що США гарантують захист Польщі та країн Балтії від російської ескалації та готові надати підтримку союзникам у разі подальших загроз.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.