НАТО заявило об усилении своей миссии в Балтийском море, направляя фрегат противовоздушной обороны и другие средства в ответ на вторжение дронов в Дании.

Об этом сообщает Reuters.

Ответ НАТО на дроны в Дании

В ответ на зафиксированные полеты неизвестных дронов возле военных объектов в Дании НАТО объявило об усилении мер безопасности в Балтийском море.

Североатлантический блок сообщил, что привлечет новые многопрофильные ресурсы, среди которых — платформы разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также как минимум один фрегат противовоздушной обороны.

Хотя представители НАТО не уточнили, какие страны предоставят дополнительные силы, новые средства будут интегрированы в миссию “Балтийский страж”, действующую с января 2025 года.

Она была начата после ряда инцидентов с повреждением энергетических и телекоммуникационных кабелей, а также газопроводов на дне Балтийского моря.

Кроме того, НАТО недавно запустило еще одну операцию — Восточный страж, направленную на усиление обороны восточного фланга Европы.

Причиной стали нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

Для защиты критической инфраструктуры союзники развернули фрегаты, патрульную авиацию и военно-морские беспилотники.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт подчеркнул, что угроза от дронов является серьезной, поэтому страна готова принимать дополнительные меры самозащиты.

Напомним, что за последние дни ряд государств Балтии и Северной Европы столкнулся с подозрительными дронами:

В Дании их замечали возле военных объектов. Из-за этого аэропорт Копенгагена и еще пять меньших аэродромов временно приостанавливали работу;

В Эстонии зафиксировали нарушение воздушного пространства тремя российскими самолетами МиГ-31, после чего Таллинн пригрозил применить все необходимые средства обороны;

В Литве дважды останавливали работу аэропорта Вильнюса;

В Финляндии беспилотник пролетел над гидроэлектростанцией.

Президент Дональд Трамп заверил, что США гарантируют защиту Польши и стран Балтии от российской эскалации и готовы оказать поддержку союзникам в случае дальнейших угроз.