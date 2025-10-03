Путін влаштував перформанс на Валдаї: у ЦПД назвали основну мету
Поширюваний російською пропагандою виступ диктатора Володимира Путіна на засіданні клубу Валдай став черговою акцією залякування Заходу.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Путін знову залякує Захід
Як зазначили у ЦПД, Путін вкотре повторив стандартні пропагандистські наративи, що Росія є нібито миролюбною, але еліта Європи поширює “істерію” про російську загрозу.
Диктатор покладав відповідальність за продовження війни в Україні на “агресивну” Європу, заявивши, що армія РФ начебто “невпинно і впевнено” просувається. Він говорив, що Захід буцімто використовує українців як “витратний матеріал” тощо.
Водночас велика частина виступу Путіна складалася із погроз.
– Він погрожував бити по атомних електростанціях України, дати “дуже переконливу відповідь на мілітаризацію Європи” та вкотре натякав на застосування міфічного Орєшніка та найсучаснішої ядерної зброї, – вказують у ЦПД.
Крім того, своїми жартами “більше не запускати дрони в Данію” диктатор фактично визнав, що в Європу залітають саме російські БпЛА, попри те, що офіційно Москва цього не визнає.
Метою чергового пропагандистського перформансу Путіна є створення ілюзії невразливості та непереможності Росії.
Проте реальність інакша – понад три роки війни підірвали російський бюджет та економіку, паливна криза свідчить, наскільки РФ вразлива для ударів по інфраструктурі вглибині країни, а просування росіян на фронті можливе лише коштом величезних втрат.
У ЦПД наголосили, що спроби Путіна розмовляти зі світом виключно мовою страху зайвий раз підтверджують, що лише посилення тиску може зупинити агресора.