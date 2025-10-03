Поширюваний російською пропагандою виступ диктатора Володимира Путіна на засіданні клубу Валдай став черговою акцією залякування Заходу.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Путін знову залякує Захід

Як зазначили у ЦПД, Путін вкотре повторив стандартні пропагандистські наративи, що Росія є нібито миролюбною, але еліта Європи поширює “істерію” про російську загрозу.

Диктатор покладав відповідальність за продовження війни в Україні на “агресивну” Європу, заявивши, що армія РФ начебто “невпинно і впевнено” просувається. Він говорив, що Захід буцімто використовує українців як “витратний матеріал” тощо.

Водночас велика частина виступу Путіна складалася із погроз.

– Він погрожував бити по атомних електростанціях України, дати “дуже переконливу відповідь на мілітаризацію Європи” та вкотре натякав на застосування міфічного Орєшніка та найсучаснішої ядерної зброї, – вказують у ЦПД.

Крім того, своїми жартами “більше не запускати дрони в Данію” диктатор фактично визнав, що в Європу залітають саме російські БпЛА, попри те, що офіційно Москва цього не визнає.

Метою чергового пропагандистського перформансу Путіна є створення ілюзії невразливості та непереможності Росії.

Проте реальність інакша – понад три роки війни підірвали російський бюджет та економіку, паливна криза свідчить, наскільки РФ вразлива для ударів по інфраструктурі вглибині країни, а просування росіян на фронті можливе лише коштом величезних втрат.

У ЦПД наголосили, що спроби Путіна розмовляти зі світом виключно мовою страху зайвий раз підтверджують, що лише посилення тиску може зупинити агресора.

