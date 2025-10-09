Союзники НАТО розмірковують над тим, як жорсткіше реагувати на дедалі частіші провокації Росії проти країн-членів блоку — аж до застосування військових заходів.

Про це повідомляє Financial Times.

НАТО може розгорнути ударні дрони на кордоні з РФ

Північноатлантичний альянс розглядає можливість посилення своєї реакції на провокації з боку Росії, кількість яких зростає.

Серед потенційних рішень — розгортання ударних дронів уздовж кордону з РФ, спрощення правил ведення бою для пілотів та навіть проведення масштабних навчань на східному фланзі.

Як повідомили четверо представників НАТО, ці заходи мають на меті змусити Москву відчути наслідки гібридної агресії та визначити чіткі механізми реагування після численних порушень повітряного простору країн-членів блоку.

Ініціатива, за даними Financial Times, йде від держав, що межують із Росією, за підтримки Франції та Великої Британії.

Однією з ключових пропозицій є оснащення розвідувальних безпілотників озброєнням, що дозволить швидше реагувати на потенційні загрози.

Також обговорюється спрощення вимог до пілотів винищувачів, які патрулюють східні кордони НАТО, зокрема дозвіл відкривати вогонь без тривалих процедур підтвердження загрози.

FT також нагадали про серію інцидентів: російські безпілотники неодноразово порушували повітряний простір Польщі та Румунії, а винищувачі МіГ провокували естонські сили оборони.

Крім того, хвиля невідомих дронів викликала масові збої в роботі аеропортів у Бельгії, Данії та Німеччині. Частина європейських експертів пов’язує ці випадки з гібридною війною, яку веде Кремль.

Двоє представників НАТО підтвердили, що одним із головних питань нині є перегляд правил ведення бойових дій.

У низці країн пілоти зобов’язані отримати візуальне підтвердження загрози перед відкриттям вогню, водночас інші пропонують дозволити це на основі даних радара або оцінки ймовірної небезпеки.

Спершу переговори щодо цих ініціатив точилися між невеликою групою держав, безпосередньо зацікавлених у посиленні оборони.

Згодом до дискусії приєдналися й інші столиці — вони визнають, що рівень загрози з боку Росії зріс.

Деякі країни виступають за більш агресивну позицію НАТО, вважаючи її стримувальним фактором, інші ж наполягають на обережності, щоб уникнути прямого зіткнення з ядерною державою.

— Наразі відбуваються активні обговорення щодо того, як ефективніше реагувати на дії Росії, — заявив один із дипломатів НАТО.

Водночас, за словами співрозмовників FT, переговори перебувають лише на початковому етапі.

Немає затверджених термінів чи конкретних зобов’язань, а у випадку ухвалення нових рішень НАТО може не оголошувати їх публічно.

