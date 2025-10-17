У Башкортостані у місті Стерлітамак стався вибух на військовому заводі Авангард, є постраждалі.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Вибух на заводі Авангард у Стерлітамаку 17 жовтня: що відомо

Вибух стався на території промзони Авангард. Місцеві стверджують, що відчувають запах пороху в місті.

За попередніми даними, від вибуху постраждали шість осіб. На місці вибуху знаходиться багато машин швидкої допомоги. Що стало причиною вибуху — поки не відомо.

Генеральний директор заводу Авангард Дмитро Логінов заявив, що вибух стався через аварію на нітровузлі. Вибух, ймовірно, пролунав у цеху №3.

Глава Башкортостану Радій Хабіров також повідомив, що через вибух будівля цеху дістала серйозні пошкодження.

Завод Авангард виготовляє зброю та боєприпаси, утилізує вибухові речовини та важку військову техніку. Підприємство також випускає хімічну продукцію.

Башкортостан на карті – місто Стерлітамак

Башкортостан межує зі Свердловською, Челябінською та Оренбурзькою областями Росії, Пермським краєм, а також з Республіками Татарстан та Удмуртія. Столиця — Уфа.

11 жовтня пролунали вибухи у Бєлгороді – під ударом могла опинитися місцева ТЕЦ Луч.

Також 11 жовтня далекобійні дрони Центру спецоперацій А СБУ вдарили по нафтопереробному заводу Башнафта-УНПЗ, що розташований у місті Уфа у Республіці Башкортостан. Об’єкт ураження знаходиться за 1 400 км від України.

