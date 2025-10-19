Вночі 19 жовтня пролунали вибухи на Новокуйбишевському НПЗ, що у Самарській області Росії.

Вибухи на Новокуйбишевському НПЗ 19 жовтня: що відомо

Новокуйбишевський нафтопереробний завод — одне з провідних підприємств нафтопереробної галузі Росії. Проєктна потужність складає близько 8,8 млн тонн нафти на рік.

Вибухи на Оренбурзькому ГПЗ 19 жовтня: що відомо

За даними Telegram-каналу Astra, вночі дрони в Оренбурзі атакували газопереробний завод Газпрому.

За словами губернатора області Євгена Солнцева, внаслідок вибухів на Оренбурзькому ГПЗ частково постраждала інфраструктура, загорівся один із цехів.

Оренбурзький завод має продуктивність з перероблення приблизно 45 млрд куб. м на рік та 6,2 млн тонн на рік з конденсату та нафти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 334-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

