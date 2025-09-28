ООН відновила ембарго на поставки зброї та інші санкції проти Ірану через його ядерну програму після процесу, ініційованого трьома європейськими державами.

Про це повідомляє Reuters.

ООН відновила санкції проти Ірану

Санкції ООН, запроваджені Радбезом у резолюціях 2006-2010 років, були відновлені о 00:00 за Гринвічем у неділю 28 вересня.

Зараз дивляться

З поверненням санкцій на Іран знову поширюватиметься ембарго на поставки зброї та заборона на всі види діяльності, пов’язані зі збагаченням та переробкою урану, а також будь-яку діяльність, пов’язану з балістичними ракетами.

Серед інших відновлених санкцій – заборона на поїздки для десятків іранських громадян, заморожування активів десятків осіб та організацій, а також заборона на постачання будь-чого для ядерної програми країни.

Відновлення санкцій на рівні ООН відбулося після того, як Велика Британія, Франція та Німеччина ініціювали цей процес у Раді безпеки ООН, звинувативши Тегеран у порушенні ядерної угоди 2015 року, яка мала зупинити розробку ним ядерної зброї.

Це сталося після того, як минулого тижня Рада безпеки ООН не ухвалила резолюцію про подальше призупинення санкцій, а резолюція Росії та Китаю про відстрочення санкцій у п’ятницю не набрала достатньо голосів.

— Ми закликаємо Іран і всі держави повністю дотримуватися цих резолюцій, – заявили міністри закордонних справ Франції, Великої Британії та Німеччини у спільній заяві.

Раніше, 20 вересня, Верховна рада національної безпеки Ірану заявила про призупинення співпраці з МАГАТЕ.

Рада повідомила, що попри співпрацю МЗС Ірану з МАГАТЕ та представлення планів врегулювання ядерного питання, “дії європейських країн фактично призупинять шлях співпраці з агентством”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.