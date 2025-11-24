Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Конгрес США має долучитися до розгляду американського плану мирного врегулювання в Україні.

Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х.

Сенатор Грем про план миру та гарантії безпеки для України

У своїй заяві Грем зазначив, що запропонована угода може забезпечити справедливе завершення війни, але водночас Конгрес повинен мати можливість оцінити будь-які майбутні гарантії безпеки для України.

За його словами, довготривалий мир має передбачати гарантії того, що Росія не зможе розпочати нове вторгнення.

Розгляд плану в Конгресі, переконаний сенатор, сприятиме досягненню цієї мети.

– Конгрес також повинен мати можливість розглянути план, який передбачає будь-які майбутні гарантії безпеки – так само, як ми маємо можливість розглянути будь-яку ядерну угоду з Іраном, – зазначив сенатор.

Раніше у Єврокомісії повідомили про узгоджені ключові принципи, на яких має базуватися будь-який мирний план для України.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що план повинен передусім покласти край війні, забезпечити неприпустимість зміни кордонів силою та гарантувати, що Україна матиме повну свободу щодо формування власних Збройних сил, щоб не ставати вразливою для майбутніх агресій.

Фон дер Ляєн також зауважила про центральну роль ЄС у миротворчому процесі та нагадала про необхідність повернення всіх українських дітей, насильно вивезених до Росії.

Пізніше, за результатами консультацій української та американської делегацій у Женеві 23 листопада, Велика Британія, Німеччина та Франція підготували власні контрпропозиції до 28-пунктного проєкту мирного плану США.

Згідно з даними Reuters, європейські зміни залишаються в руслі американського проєкту, але пропонують низку корекцій і вилучень окремих положень, щоб зробити угоду більш вигідною для України.

