Зустріч секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова з американськими переговорниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером запланована на 4 грудня у Маямі, штат Флорида.

Умєров зустріненться з Віткоффом 4 грудня

Про це інформує Associated Press, посилаючись на високопоставленого представника адміністрації Дональда Трампа.

– За словами високопоставленого представника адміністрації Трампа, Віткофф і Кушнер зустрінуться з головним переговорником України Рустемом Умєровим у четвер для подальших переговорів, – пише видання.

Посол України в США Ольга Стефанішина під час спілкування з журналістами в Сенаті підтвердила, що така зустріч дійсно запланована.

– Рустем Умєров – глава делегації, який не має іншої роботи, окрім як вести переговори з американськими та європейськими союзниками, приземлиться у США вже завтра, щоб мати повторну зустріч із делегацією. Лише після цього ми можемо робити якісь висновки, – зазначила вона.

Говорячи про перебіг перемовин, дипломатка наголосила, що Київ очікує на продовження консультацій за підсумками візиту Віткоффа та Кушнера до Москви.

За її словами, на нинішньому етапі “не надто багато прогресу, але процес триває”.

– Чітко видно по обидва боки, в Україні та США, що Україна налаштована на результат. Україна інвестувала чимало у зобов’язання мати справедливий та тривалий мир у нашій країні. Ми інвестували чимало часу в переговори з американською стороною щодо потенційних домовленостей, – підкреслила вона.

Стефанішина запевнила, що Україна продовжує відчувати двопартійну підтримку в американському Конгресі.

Вона уточнила, що парламентарі можуть найближчим часом розглянути законопроєкти про визнання Росії державою – спонсором тероризму та про вторинні санкції проти країн, які купують російські енергоносії.

– Нам не треба чекати обіцянок від Росії. Росія вже скоїла достатньо воєнних злочинів. Вони провалили переговори на Алясці, вони провалили переговори у Будапешті, вони провалили доброчесні переговори щодо мирного плану із 28 пунктів, – нагадала посол.

Вона також зазначила, що схвалення санкційного законодавства надасть президентові США Дональду Трампу “більше важелів впливу” в перемовинах із Москвою.

При цьому, як зауважує видання, нині складно спрогнозувати можливі результати зустрічей.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від того, який підхід обере адміністрація Трампа – посилення тиску на Кремль чи спонукання Києва до поступок заради досягнення домовленостей.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що після візиту до Москви спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, які мали вирушити до Брюсселя на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, скасували заплановані переговори.

