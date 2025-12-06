Все більше американців підтримують Україну у війні з Росією, дотримуючись принципу президента Рональда Рейгана “мир через силу”.

Як показало восьме щорічне опитування Інституту Рональда Рейгана щодо питань національної оборони серед американців збільшилась підтримка України у війні з Росією.

Дані, оприлюднені на сайті організації, свідчать, що американці продовжують дотримуватись принципу президента Рейгана “світ через силу”.

Так, на думку 64% американців, США повинні бути більш залученими та брати на себе провідну роль у міжнародних справах, з двопартійною підтримкою (79% республіканців та 57% демократів).

Прихильність до НАТО досягла найвищого рівня за всю історію на рівні 68%, зокрема спостерігається сильна двопартійна підтримка зобов’язань за статтею 5.

Переважна більшість опитаних (64%) вважають, що американська армія повинна бути розрахована на те, щоб вести та вигравати дві війни одночасно, з Китаєм та РФ.

Майже стільки ж опитаних (62%) прагне, щоб Україна перемогла у війні з Росією, а 64% підтримують постачання зброї США, що на 9 пунктів більше, ніж у 2024 році, з двопартійною підтримкою (59% республіканців, 75% демократів).

– Цьогорічне опитування підкреслює чітке послання: американці вважають лідерство США незамінним для глобальної безпеки та миру. Від рекордно високої підтримки міжнародної взаємодії та НАТО до зростальної підтримки партнерів, таких як Україна, громадськість розуміє, що американська сила – військова, технологічна та промислова – є основою безпеки в епоху зростання авторитарних загроз, – сказав директор Інституту Рональда Рейгана Роджер Закхайм

Опитування було проведено з 23 жовтня 2025 року по 3 листопада 2025 року двопартійною дослідницькою групою Beacon Research і Shaw & Company Research. Розмір вибірки склав 2507 осіб.

