Ситуація у Покровську важка, російські окупанти підтягують резерви, проте Сили оборони активно нищать ворога та не дозволяють йому накопичувати сили. Дуже складною, але контрольованою є ситуація і довкола Мирнограда.

Про це в ефірі Єдиних новин у коментарі ведучій Яні Брензей розповів Євген Ласійчук, командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

Ситуація у Покровську

Ситуація у Покровську важка. Підрозділи ворога постійно наступають, намагаються заволодіти містом, покращити своє тактичне положення.

— Умовна лінія розмежування у Покровську пролягає по залізниці. Північну частину фактично повністю контролюємо. У центральній забудові (міста) також присутні наші підрозділи. Штурмові війська не допускають просування противника, — сказав Євген Ласійчук.

Водночас дуже складна ситуація у південній частині Покровська, каже командир. Там російські окупанти накопичують свої сили і звідти намагаються просуватися вглиб міста.

Євген Ласійчук зауважив, що нищити ворога на підступах до Покровська активно допомагає підрозділ БпС (безпілотних систем).

Зараз російські загарбники обирають тактику оминути міські бої, не заходити до міста.

— Противник намагається обійти з флангів, але ці ділянки ми також контролюємо. Противника там знищуємо, — розповів командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

Він наголосив, що на сьогодні про оточення чи блокування Покровська ворогом не йдеться.

Як вдається стримувати ворога у Покровську

За словами Євгена Ласійчука, для оборони Покровська постійно залучають нові підрозділи ЗСУ — в агломерації Покровська та сусіднього Мирнограда діють найбільш досвідчені військові.

Командир зауважив, що 7 корпус швидкого реагування фактично координує дії усіх підрозділів, які залучені до оборони Покровська.

— Щоденно плануємо застосування підрозділів. Щодня аналізуємо втрати противника та ставимо мету ці втрати лише збільшувати, — каже Євген Ласійчук.

Для цієї мети Сили оборони розгорнули додаткові центри застосування безпілотників та систем радіоелектронної боротьби. Окремо діє центр протиповітряної оборони.

За словами Євгена Ласійчука, 7 корпус швидкого реагування безпосередньо працює з виробниками дронів та озброєння, що дозволяє своєчасно ухвалювати рішення.

— Противник зазнає максимальних втрат від залучення цих наших підрозділів, — наголосив Євген Ласійчук.

Які сили залучив ворог

Раніше повідомлялося, що росіяни через значні втрати планують залучити до боїв за Покровськ псковську 76 гвардійську дивізію Повітряно-десантних військ ЗС РФ.

За словами Євгена Ласійчука, на сьогодні Сили оборони зафіксували переміщення підрозділів цієї дивізії ворога.

— Для всіх 76 дивізія — це оперативно-стратегічний резерв, а для нас означає, що підрозділи ворога, які вже воюють у Покровську, не можуть досягти визначеної мети заволодіти населеним пунктом, — пояснює командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

Він зауважив, що наша розвідка вчасно надає інформацію про місця залучення ворожих підрозділів 76 дивізії.

— Псковська дивізія нам вже давно знайома — саме вона заходила у Київську область (у 2022 році). Але, схоже, ворог забув, чим для нього тоді закінчилось оточення. Тому, думаю, нагадаємо тут, у Покровську, — наголосив Євген Ласійчук.

Ситуація в Мирнограді

На сьогодні логістика до Мирнограда здійснюється, хоча це дуже важко. За словами Євгена Ласійчука, до населеного пункту можуть заходити штурмові групи, групи закріплення та продовжують виконувати завдання.

Військовий розповів, що раніше росіяни обирали тактику лобових атак, а тепер вирішили діяти інакше – обрав тактику обходу Мирнограда, перерізання логістичних маршрутів.

Євген Ласійчук наголосив, ситуація довкола міста контрольована, оточення ворогом немає.

— Основне завдання наших військових на цьому напрямку — це розширення логістичних коридорів, — сказав він.

Командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ зауважив, що боротися із ворогом у Мирнограді допомагають бійці 1 корпусу Нацгвардії України Азов.

— Не можу сказати, що ворог нас десь у чомусь переважає. Ми залучаємо всі наявні засоби, зокрема підрозділи Сухопутних військ, штурмових військ і морської піхоти, — сказав Євген Ласійчук.

Він наголосив, що, попри важку ситуацію в Мирнограді та Покровську, не можна просто взяти та дозволити ворогу повністю захопити ці міста. Підрозділи ЗСУ за потреби готові до маневрової оборони.

