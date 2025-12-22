Україна і США зараз обговорюють часові рамки для гарантій безпеки та розглядають можливість їх продовження.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з дипломатами.

Україна та США обговорюють гарантії безпеки

За словами Зеленського, першою гарантією безпеки є українська армія чисельністю 800 тис. військових.

Очікується, що фінансування такої армії здійснюватиметься за допомогою партнерської підтримки.

Президент додав, що другою гарантією є членство України в Євросоюзі. Це передбачає, насамперед, економічні гарантії безпеки та доступ до ринків.

Членство в ЄС також відкриває військову складову, включаючи програми переозброєння Європи SAFE та інші програми.

Третьою гарантією безпеки є так звана Коаліція охочих. Зеленський зазначив, що Україна обговорюватиме із союзниками поняття backstop (опора).

Передбачається, що сили під керівництвом Європи забезпечать безпеку України у повітрі, на землі та на морі. До коаліції планується залучити 30 країн.

Президент наголосив, що четверта гарантія буде надаватися США і повинна бути юридично зобов’язуючою. Запровадження цих гарантій має затвердити Конгрес.

За словами Зеленського, нові гарантії безпеки відрізнятимуться від Будапештського меморандуму, Мінських угод та інших подібних документів.

– Обговорюємо, на скільки років вони можуть бути, з можливістю пролонгації цих гарантій безпеки в такому самому форматі, як вони ухвалюються, – додав він.

Також передбачається пакет стримування, що включає озброєння українських захисників.

Нагадаємо, 20 грудня Зеленський повідомив про прогрес у питанні надання Україні гарантій безпеки.

За його словами, європейський компонент гарантій загалом задовольняє Київ приблизно на 90%.

