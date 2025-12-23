Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна домовилася з Росією про постачання газу до 31 березня 2026 року.

Про це повідомляє телеканал RTS.

Сербія домовилася за газ із РФ

— Проблем із постачанням газу не буде. У нас є угода про продовження постачання газу ще на три місяці, до 31 березня, щоб люди могли спокійно спати, — сказав Вучич.

Він наголосив, що представники російського Газпрому обговорюють продаж частки в NIS (Сербської нафтової компанії – Naftna Industrija Srbije), зокрема, з угорською національною компанією MOL, і що сербське керівництво нічого не має проти цього, оскільки угорці — друзі.

До 15 січня мають укласти угоду.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що в Сербії буде достатньо електроенергії та газу на майбутній зимовий сезон.

