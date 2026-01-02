Російські агресори навмисне запускають дрони по Україні на низьких висотах.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Чому РФ запускає дрони на низьких висотах

Андрій Коваленко уточнив, що тактика росіян полягає у запуску дронів на низьких висотах, щоб продовжувати атакувати енергетику України.

– Росія далі слідує своєму плану затягувати війну мінімум до весни і паралельно тягне час фейками щодо так званих атак на резиденцію Володимира Путіна, – наголосив Коваленко.

Нагадаємо, керівник ЦПД Андрій Коваленко назвав фейком оприлюднені Росією фото уламків дронів, які нібито “атакували резиденцію Путіна” через два дні після самої заяви про інцидент.

Президент Володимир Зеленський також спростував заяви Кремля про “атаку на резиденцію Путіна”, назвавши їх фейком, який партнери можуть легко перевірити за допомогою власних технічних засобів.

Пізніше стало відомо, що ЦРУ не знайшло доказів “атаки” України на резиденцію Путіна.