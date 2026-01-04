Венесуела володіє найбільшими підтвердженими запасами нафти у світі — близько 303 млрд барелів, що становить майже 20% глобальних запасів, і саме це робить країну ключовою в енергетичних розрахунках США.

Про це повідомляє CNN.

Запаси нафти у Венесуелі: що відомо

За даними ЗМІ, попри рекордні запаси, Венесуела видобуває лише близько 1 млн барелів нафти на добу, що становить 0,8% світового видобутку.

Зараз дивляться

Це менше половини від того, що вироблялося до приходу до влади Ніколаса Мадуро у 2013 році, і менше третини від 3,5 млн барелів, які видобувалися до запровадження соціалістичного режиму.

Занепад галузі пояснюється санкціями, економічною кризою, браком інвестицій та критичним зношенням інфраструктури — частина трубопроводів не оновлювалася понад 50 років.

Нафта Венесуели — важка та високосерниста, її складно видобувати й переробляти, але вона є критично важливою для виробництва:

дизельного пального,

асфальту,

пального для промисловості та важкої техніки.

Більшість нафтопереробних заводів США історично будувалися саме під венесуельську нафту, і працюють з нею ефективніше, ніж з американською легкою нафтою.

Чому нафта Венесуели вигідна саме США

Венесуела географічно близька до США, а її нафта відносно дешева через складність переробки.

Відновлення доступу до цієї сировини могло б:

зменшити дефіцит дизеля у світі,

стабілізувати ціни на паливо,

відкрити нові можливості для американських енергетичних компаній.

За оцінками, повне відновлення галузі може коштувати до $58 млрд і триватиме роки.

Аналітики вважають, що короткостроковий вплив на ціни на нафту буде обмеженим.

Навіть у разі політичної стабілізації Венесуела не зможе швидко наростити видобуток.

Очікується, що реальний вплив на глобальний ринок можливий лише в перспективі 5-10 років, і лише за умови масштабних інвестицій та стабільної ситуації в країні.

Що відомо про операцію США у Венесуелі

Нагадаємо, що 3 січня США завдали ударів по Венесуелі, затримали президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес.

Генеральна прокурорка США Пем Бонді оголосила, що Ніколас Мадуро та його дружина Силія Флорес постануть перед судом у Нью-Йорку за низкою важких звинувачень, зокрема у наркотероризмі та контрабанді кокаїну.

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати тимчасово керуватимуть Венесуелою, доки у країні не забезпечать безпечний і контрольований перехід влади.

Управління, зазначив Трамп, здійснюватимуть високопосадовці адміністрації Сполучених Штатів, а американські нафтові компанії можуть бути залучені до відновлення енергетичної інфраструктури країни.

4 січня стало відомо, що рішенням Конституційної палати Верховного суду обов’язки президента Венесуели покладено на віцепрезидентку Делсі Родрігес.