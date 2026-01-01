В ЦРУ спростували заяву російського диктатора Володимира Путіна про нібито напад українців на одну з його резиденцій цього тижня. Про це Путін казав під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом у понеділок, 29 грудня, пише NYT.

Які висновки ЦРУ щодо заяви Путіна про атаку України

Дональд Трамп безпосередньо не підтверджував наявність розвідувальних даних про те, що слова Володимира Путіна є брехнею, однак він опублікував у соціальних мережах посилання на редакційну статтю New York Post, в якій звинуватив очільника Кремля у перешкоджанні мирній угоді з Україною та поставив під сумнів правдивість його тверджень про те, що він став мішенню нападу.

Видання нагадує, що Росія від самого початку не надала жодних чітких доказів ймовірної атаки безпілотника, яка, за її словами, була спрямована на резиденцію Володимира Путіна в Новгородській області.

Натомість, висновки представників американської розвідки узгоджуються з українськими заявами, які категорично заперечували звинувачення росіян.

Нагадаємо, про нібито напад на резиденцію Володимира Путіна заявляв також міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Дональд Трамп, коментуючи заяви росіян, казав, що був “дуже розлючений” цією інформацією, та назвав можливу атаку “недоречною” під час активізації мирних переговорів.

Джерело : NYT