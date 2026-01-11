Президент США Дональд Трамп розглядає можливість нових ударів по Ірану у відповідь на дії іранської влади щодо придушення масових протестів.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на кількох поінформованих американських чиновників.

Потенційні удари США по Ірану: що відомо

За словами співрозмовників видання, остаточного рішення щодо ударів Трамп ще не ухвалив, однак він “всерйоз розглядає” надання дозволу на застосування сили.

Зараз дивляться

Американському президентові запропонували кілька варіантів дій, серед яких — удари по невійськових об’єктах у Тегерані.

На запитання щодо підготовки можливих ударів у Білому домі послалися на публічні заяви та дописи Трампа в соцмережах за останні дні.

Нагадаємо, що в Ірані тривають масові протести, що спалахнули через обвал національної валюти та глибоку економічну кризу.

За інформацією Національної ради опору Ірану, протестувальники встановили контроль над містами Абданан та Малекшахі на заході країни.

Акції, страйки та вуличні зібрання відбуваються в десятках міст у кількох провінціях.

Повідомлялося про застосування сльозогінного газу в лікарнях під час спроб затримання поранених протестувальників.

Міжнародна амністія заявила, що дії іранських сил безпеки, зокрема у лікарнях в Іламі та Тегерані, порушують міжнародне право.

Протести, що починалися як страйки робітників і торговців через інфляцію, переросли у масові вуличні демонстрації.

Частина Великого базару в Тегерані та великі торгові центри в Мешхеді були частково або повністю закриті.