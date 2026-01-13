Посилення масованих російських атак по цивільному населенню та інфраструктурі України, зокрема із застосуванням ракети Орєшнік, свідчить про нагальну потребу якнайшвидше забезпечити Україну системами ППО та ракетами-перехоплювачами.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Європейському парламенті на форумі групи Renew 13 січня.

Рютте закликав посилити українську ППО після удару Орєшніком

За його словами, нинішня інтенсивність російських ударів вимагає від союзників невідкладних рішень щодо посилення української ППО.

Генсек НАТО наголосив на необхідності терміново передати Україні ракети-перехоплювачі, які дозволять збивати російські ракети типу Орєшнік.

– Ми відповідаємо (на російські атаки. – Ред.) і зараз, адже це вже жахливо. Ці російські ракети – зброя смерті та руйнування. Ми бачили це днями, коли їх застосували по Львівщині. Я вважаю це жахливим, – наголосив Рютте.

Він нагадав, що “минулої ночі ми знову бачили сотні дронів і десятки ракет, що вдарили по Україні”.

– Зокрема, зараз вони б’ють по цивільній інфраструктурі, по невинних мирних мешканцях. Це не має жодного стосунку до бойових дій на фронті. Це робиться лише для того, щоб посіяти паніку та смерть серед цивільного населення України. Це є свідченням звірств, на які готові йти росіяни, – констатував генсек НАТО.

За словами Рютте, саме такі дії Росії пояснюють його рішучу налаштованість зробити все можливе, аби Україна отримала “необхідні ракети-перехоплювачі для збиття цих ракет усюди, де це можливо”.

– Я прошу присутніх тут парламентарів: працюйте зі своїми урядами, щоб вони ретельно перевірили власні запаси. Знайдіть необхідні ракети-перехоплювачі для систем Patriot, NASAMS та SAMP/T, оскільки українці потребують їх негайно, – закликав Рютте.