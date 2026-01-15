Сенат США у середу заблокував резолюцію, яка мала обмежити право президента Дональда Трампа застосовувати військову силу проти Венесуели без схвалення Конгресу.

Про це повідомляє NBC news.

Республіканці відкликали підтримку резолюції: що відомо

Як зазначає видання, ключовим стало те, що сенатори-республіканці Джош Хоулі (Міссурі) та Тодд Янг (Індіана) змінили свої голоси.

Минулого тижня вони підтримали резолюцію під час процедурного голосування, однак після публічної критики та тиску з боку Дональда Трампа проголосували за її фактичне зняття з розгляду.

Резолюція була ініційована сенатором-демократом Тімом Кейном (Вірджинія) та передбачала вимогу отримання згоди Конгресу перед будь-яким застосуванням сили США проти Венесуели.

Під час фінального голосування 47 демократів, а також республіканці Ренд Пол (Кентуккі), Ліза Мурковскі (Аляска) та Сьюзен Коллінз (Мен) виступили за продовження розгляду документа, однак цього виявилося недостатньо.

Сенатор Джош Хоулі пояснив зміну позиції листом від державного секретаря США Марко Рубіо, який запевнив, що американських наземних військ у Венесуелі немає, а у разі потреби адміністрація звернеться до Конгресу.

Аналогічну позицію озвучив Тодд Янг, заявивши, що отримав гарантії від посадовців з національної безпеки щодо попереднього погодження будь-яких масштабних військових дій.

Водночас лідер демократів у Сенаті Чак Шумер наголосив, що Конгрес має виконувати свою конституційну роль у питаннях війни й миру, застерігши від односторонніх рішень президента.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає довготривалого контролю Сполучених Штатів над Венесуелою та використання її нафтових ресурсів.

В інтерв’ю The New York Times він наголосив, що йдеться не про короткострокову присутність, а про роки контролю.

За словами Трампа, США планують використовувати венесуельську нафту, що, на його думку, сприятиме зниженню світових цін на енергоносії, водночас Вашингтон надаватиме Венесуелі фінансову підтримку.

Також американський президент допустив можливість власного візиту до Венесуели, якщо ситуація з безпекою це дозволятиме.