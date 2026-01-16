У Литві судитимуть іноземців за підготовку теракту на заводі, що працював для ЗСУ
- Шістьох іноземців судитимуть у Литві за спробу теракту проти заводу в Шяуляї, який виготовляв оборонну продукцію для України.
- Слідство встановило координацію дій з боку ГРУ РФ.
Прокуратура Литви передала до суду обвинувальний акт щодо шістьох іноземних громадян, яких підозрюють у плануванні терористичного акту за завданням російської військової розвідки ГРУ проти приватного оборонного постачальника у місті Шяуляй.
Про це повідомляє мовник LRT із посиланням на Генеральну прокуратуру Литви.
Спроба теракту проти оборонного заводу для України в Литві: що відомо
Слідство встановило, що ціллю атаки було підприємство UAB TVC Solutions у Шяуляї.
Зокрема, планувався саботаж виробництва мобільних станцій аналізу радіочастотного спектру, призначених для Збройних сил України.
Прокуратура зазначає, що діяльність групи координувалася з Росії, а її учасники були пов’язані з представниками ГРУ РФ.
За словами головного прокурора Департаменту з розслідування організованої злочинності та корупції Артураса Урбеліса, обвинувальний акт було передано до Шяуляйського окружного суду 14 січня.
Шістьом фігурантам інкримінують:
- участь у терористичній групі;
- замах на вчинення теракту;
- фінансування терористичної діяльності.
Зазначається, що обвинувачені мають різне громадянство: серед них громадяни Іспанії, Колумбії, Куби, Росії та Білорусі, один із підозрюваних має подвійне громадянство Іспанії та Колумбії.
Окремо триває розслідування щодо ще чотирьох осіб.
Один із них затриманий у Колумбії за міжнародним ордером та очікує екстрадиції до Литви, щодо ще трьох видано міжнародні ордери на арешт.
Найсерйозніше обвинувачення — участь в організованій терористичній групі — передбачає від 5 до 15 років позбавлення волі.
За словами Урбеліса, обвинувальний акт налічує 258 сторінок, а матеріали справи — 42 томи.