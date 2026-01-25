Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, за даними опозиційного ресурсу Iran International, перебуває в укріпленому бункері в Тегерані на тлі підготовки країни до можливого удару з боку США.

Хаменеї переховувався напередодні можливого нападу США

Повідомляється, що рішення було ухвалене через зростання напруженості після жорсткого придушення протестів на початку місяця та активне перекидання американських військових сил у регіон.

Як зазначає видання з посиланням на отриману інформацію, іранське керівництво оцінило ситуацію як таку, що несе “підвищений ризик потенційного нападу США”, після чого Хаменеї перейшов у підпілля.

За даними джерел, бункер верховного лідера має посилений захист і систему “взаємопов’язаних тунелів”.

Поки Хаменеї перебуває в укритті, оперативне управління його офісом здійснює третій син Масуд Хаменеї.

Він, за інформацією Iran International, виконує функції “головного каналу зв’язку” між верховним лідером та вищим керівництвом іранської влади.

Нагадажмо, президент США Дональд Трамп заявляв, що розглядає можливість нових ударів по Ірану у відповідь на дії іранської влади щодо придушення масових протестів.

