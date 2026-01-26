Європа не здатна захистити себе без Сполучених Штатів. Створення окремої європейської армії послабило б ЄС та сподобалося б диктатору Володимиру Путіну.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, виступаючи через кілька днів після того, як неодноразові погрози Дональда Трампа захопити Гренландію підштовхнули Альянс до межі розпаду.

Про це пише Politico.

Зараз дивляться

Рютте розкритикував ідею створення армії Європи

– Якщо хтось тут думає… що Європейський Союз або Європа в цілому може захистити себе без США – продовжуйте мріяти Ви не можете, – сказав він депутатам комітетів Європейського парламенту з питань оборони та закордонних справ у понеділок, 26 січня.

Він зазначив, що так званий “європейський стовп НАТО – скоріш порожнє поняття”.

За словами Рютте, створення європейської армії призвело б до “значного дублювання” функцій Альянсу.

– А президенту Росії Володимиру Путіну це лише сподобалося б, – додав він.

Рютте наполягає, що Європа має зберігати відкриті канали зі США, а президент Сполучених Штатів залишається відданим Альянсу.

За його словами, Вашингтон і надалі має “повну відданість” колективній обороні НАТО.

– США потрібне НАТО, – зазначив він.

Рютте віддав належне Трампу за те, що всі країни НАТО збільшили оборонні витрати щонайменше до 2% ВВП станом на минулий рік.

– Ви справді думаєте, що Іспанія, Італія, Бельгія та Канада вирішили б перейти з 1,5 до 2 відсотків… без Трампа? Ні за що, – сказав Рютте.

Без США оборона Європи коштувала б цілий статок, додав він.

– Для Європи, якщо ви справді хочете діяти самостійно… забудьте про те, що ви коли-небудь зможете досягти цього з 5 відсотками. Це буде 10 відсотків, – сказав Рютте.

Зазіхання Трампа на Гренландію

Запевнення генерального секретаря в тому, що Трамп відданий НАТО, пролунали після кількох тижнів погроз з боку президента США.

Трамп припускав можливість силового захоплення Гренландії та запровадження нових мит проти європейських країн за розгортання обмеженого контингенту військ на самоврядній данській території.

Минулого тижня Трамп зрештою виключив застосування сили та відмовився від тарифів після того, як окреслив угоду, яка, за його словами, дала б США більше контролю над гігантським арктичним островом.

Данія і Гренландія надалі наполягають, що не поступляться суверенітетом.

Рютте, якому Трамп приписав допомогу в укладенні нібито досягнутої домовленості, визнав, що не мав “мандата на переговори” від імені Данії.

Він також відкинув ідею, що переговори щодо Гренландії були пов’язані із забезпеченням американських гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, Рютте закликав країни ЄС не обмежувати використання позики Україні на суму €90 млрд виключно закупівлями всередині ЄС.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.