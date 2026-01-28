Росія втратила два своїх бойових літаки Су-30 та Су-34, повідомив Центр протидії дезінформації.

РФ втратила два літаки Су-30 та Су-34

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підтвердив інформацію, яка раніше з’явилася в російських ЗМІ, щодо втрати Росією двох бойових літаків Су-30 та Су-34.

Обставини знищення літаків, їхнє точне місце та спосіб ураження наразі офіційно не розкриваються. Водночас варто зазначити, що втрати такої техніки є суттєвими для РФ як з військової, так і з репутаційної точки зору.

Відомо, що Су-30 – це двомісний багатоцільовий винищувач, розроблений на базі Су-27. Літак призначений для завоювання переваги в повітрі, а також для ураження наземних і морських цілей. Під час війни проти України Росія застосовує Су-30 для патрулювання повітряного простору, супроводу ударної авіації, запусків ракет і прикриття бомбардувальників.

Військовий експерт Іван Киричевський повідомляє, що росіяни за час повномасштабної війни адаптували Су-30 під використання далекобійних ракет “повітря-повітря” Р-37М з підтвердженою дальністю пуску порядка 200 км, зокрема щоб протидіяти нальотам наших БПЛА на територію РФ.

– Тому один втрачений такий винищувач означає, що тепер вільніше буде літати нашій авіації, – зауважує він.

Водночас Су-34 – це фронтовий бомбардувальник, розроблений на базі винищувача Су-27. Він призначений насамперед для ураження наземних і надводних цілей у глибокому тилу ворога та у зоні активних бойових дій.

Як зазначає Іван Киричевський, окрім КАБів Су-34 також може нести ракети типів Х-59 та Х-69, якими росіяни з певною регулярністю б’ють по нашій енергетиці.

– Просто цих Х-69 виробляється буквально по кілька на місяць. Небезпека від Х-69 в тому, що наприклад всього 5 таких ракет вистачило, щоб у квітні 2024 року вибити із ладу Трипільську ТЕС, – написав він у Facebook.

За його словами, російський ВПК за рік виготовляє до 10 Су-34.

У війні РФ проти України він є одним із ключових літаків тактичної авіації РФ. Саме ці бомбардувальники регулярно залучаються до масованих авіаударів по прифронтових і тилових регіонах, зокрема для скидання керованих авіабомб з великої відстані.

