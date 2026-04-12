12 квітня на пляжі Кальві в повіті Ляене-Вірумаа Естонії було знайдено уламок дрона.

Про це повідомляє ERR.

На пляжі Кальві в Естонії виявили уламок дрона: що відомо

Як пише ERR, уранці 12 квітня місцевий житель натрапив на фрагмент безпілотника на пляжі Кальві в естонському повіті Ляене-Вірумаа.

У Департаменті поліції безпеки Естонії (КаПо) повідомили, що йдеться не про падіння дрона, а про частину крила, яку хвилі винесли на берег.

За попередньою оцінкою, знайдений об’єкт може бути частиною українського безпілотника.

Правоохоронці зазначили, що наразі тривають слідчі дії, тому детальнішу інформацію не розголошують.

Нагадаємо, наприкінці березня безпілотник, який залетів на територію Естонії з РФ, врізався в димову трубу електростанції в Аувере. Інцидент стався під час масованої атаки українських дронів по російських цілях.

Згодом, під час пресконференції з главою європейської дипломатії Каєю Каллас, голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Росія цілеспрямовано відхиляє українські дрони в бік країн Балтії, щоб використати такі інциденти у пропагандистських цілях.

На початку квітня російські медіа повідомляли, що РФ пригрозила країнам Балтії через удари по російських портах на Балтійському морі. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що нібито “надання повітряного простору” для українських ударів по російських об’єктах у регіоні матиме наслідки у разі продовження такої практики.

Тоді у Латвії заявили про дезінформаційну кампанію з боку Росії.

В Естонії заперечили звинувачення РФ щодо нібито “дозволу Україні” на використання повітряного простору.

