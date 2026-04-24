Загальноєвропейська позика для України у розмірі €90 млрд є додатковим інструментом підтримки і не може бути підставою для зменшення двосторонньої допомоги.

Про це заявив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підсумками засідання Європейської ради на Кіпрі, повідомляє Укрінформ.

Позика ЄС для України не виключає іншу підтримку – Мерц

– Ні, це (надання кредиту, – Ред.) категорично не означає скорочення. Вчора я звернувся до колег із закликом: будь ласка, не використовуйте цю позику як привід для скорочення або повної відмови від двосторонніх домовленостей з Україною, – наголосив канцлер Німеччини.

Він зазначив, що Європейський Союз має застосовувати обидва підходи: спільні механізми на рівні ЄС та прямі домовленості між Україною і окремими державами-членами.

Зараз дивляться

– Я у будь-якому разі маю намір продовжувати співпрацю з Україною на двосторонній основі, незалежно від цієї позики, – додав Мерц.

Канцлер Німеччини привітав розблокування фінансової допомоги з боку Угорщини та старт виплат у межах €90 млрд, про які держави ЄС домовилися у грудні минулого року.

Він повідомив, що провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, Зеленський “дуже вражаюче” описав ситуацію в країні.

– Ми знову запевнили його у нашій подальшій підтримці. Нам необхідно посилювати тиск на Росію з огляду на майбутній мирний процес, – зазначив Мерц.

Також канцлер Німеччини привітав ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу. Він заявив, що це чіткий сигнал Москві про відсутність намірів Європи відступати.

– Навпаки, ми будемо посилювати тиск і надалі, – наголосив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц заявив про можливість глибшого залучення України до діяльності Європейського Союзу.

Проте він заявив, що швидкий вступ України до ЄС наразі неможливий.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.