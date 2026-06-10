Служба безпеки України завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальний акт щодо російського актора і пропагандиста Бориса Корчевнікова.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Справу проти Бориса Корчевнікова передали до суду: що відомо

За даними слідства, Борис Корчевніков систематично використовував підконтрольні інформаційні ресурси для підтримки повномасштабного вторгнення РФ.

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Підсанкційний фігурант відомий як колишній актор російського серіалу Кадети, а нині очолює прокремлівський телеканал Спас та бере участь у медійних проєктах країни-агресора.

У СБУ заявили, що у своїх телеефірах він виправдовував воєнні злочини російських військових проти цивільного населення України та закликав до окупації українських територій.

Також слідство встановило, що Корчевніков неодноразово незаконно відвідував тимчасово окуповані території України.

За інформацією СБУ, у 2022–2023 роках під час таких поїздок він брав участь у пропагандистських заходах Кремля та підтримував діяльність окупаційних адміністрацій.

Корчевнікову інкримінують:

ч. 2 ст. 110 КК України — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

ч. 3 ст. 436-2 КК України — виправдовування та глорифікація збройної агресії РФ із використанням ЗМІ;

ч. 2 ст. 332-2 КК України — незаконне перетинання державного кордону України.

Оскільки обвинувачений перебуває на території РФ, українські правоохоронці вживають заходів для його притягнення до відповідальності.

Раніше в Україні заочно засудили співачку Таїсію Повалій до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за підтримку держави-агресора та поширення антиукраїнської пропаганди.

За даними Офісу генерального прокурора, після переїзду до Росії вона брала участь у пропагандистських заходах, підтримувала так звану СВО та виправдовувала окупацію українських територій.

Фото: Борис Корчевніков

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