Президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії, де візьме участь у церемонії відкриття головування країни в Раді Європейського Союзу.

Про свій візит глава держави повідомив у соцмережах.

Візит Зеленського до Ірландії

За його словами, під час перебування в Ірландії він проведе зустрічі з прем’єр-міністром Мікхолом Мартіном та президентом Європейської Ради Антоніу Коштою.

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Зеленський наголосив, що Україна щодня демонструє готовність бути повноправною частиною європейської спільноти.

— Сподіваємося, що під час головування Ірландії в Раді ЄС нам вдасться досягти відчутного прогресу на шляху до членства та відкрити всі переговорні кластери, — зазначив президент.

Глава держави також подякував Ірландії за підтримку України та підкреслив важливість подальшого поглиблення співпраці з Європейським Союзом.

Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у 2022 році, а у 2024 році Євросоюз офіційно розпочав переговори про членство з Києвом. Наразі українська сторона працює над відкриттям усіх переговорних кластерів у межах процесу євроінтеграції.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України до ЄС означає старт системної роботи над питаннями правосуддя, свободи та фундаментальних прав.

17 червня у Європейському Союзі стартував офіційний процес підготовки до відкриття нових переговорних кластерів у межах вступних перемовин з Україною та Молдовою. Наступним кроком стане аналіз результатів скринінгу в Комітеті постійних представників ЄС (COREPER).

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