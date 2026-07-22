Українські морські дрони Magura вперше почнуть виробляти у США. Американська компанія ReconCraft та український розробник Uforce планують налагодити випуск сотень або навіть тисяч безпілотних катерів щороку.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Українські морські дрони Magura вироблятимуть у США: що відомо

За даними видання, меморандум про взаєморозуміння компанії ReconCraft та Uforce підписали минулого тижня в посольстві України у Вашингтоні.

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Партнерство передбачає, що обидві компанії надаватимуть матеріали, обладнання та персонал для виробництва морських безпілотників.

За словами співзасновника ReconCraft Джо Сілковскі, виробництво планують розгорнути на підприємствах в Орегоні та Південній Кароліні. Очікується, що щороку там виготовлятимуть сотні або навіть тисячі дронів Magura.

Як зазначає WSJ, інтерес до українських морських безпілотників зріс після того, як американські військові почали активніше застосовувати подібні системи. Пентагон також планує інвестувати десятки мільярдів доларів у розвиток автономного озброєння в найближчі роки.

Що відомо про українські морські дрони Magura

Magura — український багатоцільовий морський безпілотник, який розробили українські інженери. Його вперше представила компанія Спецтехноекспорт на міжнародній виставці IDEF 2023.

За даними розробників, дрон призначений для виконання широкого спектра завдань, серед яких патрулювання, розвідка, спостереження, пошуково-рятувальні операції, охорона морського флоту, протимінна боротьба та бойові місії.

Magura має гідродинамічний корпус і малопомітний профіль, що дозволяє йому приховано пересуватися та зберігати високу маневровість. Для зв’язку використовуються мережі mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв’язок.

Безпілотник оснащений системою автопілотування, камерами, зокрема нічного бачення, резервними каналами зв’язку та бойовою частиною. До комплексу також входять автономна наземна станція керування, центр обробки даних і система транспортування та зберігання.

Серед основних характеристик Magura :

довжина — 5,5 м;

корисне навантаження — до 320 кг;

дальність ходу — близько 833 км;

крейсерська швидкість — 40,7 км/год;

максимальна — 77,8 км/год.

Фото: ГУР

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