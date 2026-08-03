Збитки продавців російського маркетплейсу Wildberries через серію атак на його складські комплекси можуть сягати 280 млрд рублів (близько 156 млрд гривень, – Ред.).

Таку оцінку навів Forbes із посиланням на експертів.

Які наслідки українських атак на Wildberries

За оцінкою експертів, станом на 2 серпня загальна площа атакованих складів Wildberries становила від 1,21 до 1,47 млн квадратних метрів. Пошкоджено приблизно 17,2-22,2% усієї логістичної інфраструктури маркетплейсу.

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За даними видання Медуза, ще станом на 24 липня сумарна площа уражених складських комплексів перевищила 1,2 млн квадратних метрів, що становить майже чверть усіх складських площ Wildberries. Наприкінці 2025 року компанія володіла приблизно 5,2 млн квадратних метрів логістичних площ.

Forbes зауважує, що атака на склад Wildberries у Володимирській області в ніч на 3 серпня стала вже 18-м ударом по логістичних об’єктах компанії.

Перші масштабні атаки на склади маркетплейсу були зафіксовані в ніч на 18 липня в Електросталі та Котовську.

Сама компанія Wildberries 28 липня повідомила, що виплатила понад 40 млн рублів (близько 22 млн гривень, – Ред.) людям, які постраждали внаслідок атак на складські комплекси.

Водночас уже 1 серпня засновниця та керівниця компанії Тетяна Кім заявила, що маркетплейс не зобов’язаний компенсувати продавцям вартість товарів, які були знищені під час атак.

За її словами, Wildberries спільно з урядом РФ працює над механізмом підтримки, “за яким допомогу отримає кожен”, однак деталей такої системи компанія наразі не оприлюднила.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що атаки на об’єкти Wildberries можуть чинити фінансовий тиск на найближче оточення російського диктатора Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що Wildberries шукає склади у Казахстані після атак українських дронів на РФ.

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