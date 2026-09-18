Уряд Данії прискорює надання нового пакета допомоги Україні після інциденту, під час якого російський військовий корабель випустив сигнальні ракети в бік данського військового вертольота.

Про це пише Reuters.

Данія надає допомогу Україні для посилення ППО

– Якщо росіяни думають, що можуть нас залякати… то наша відповідь – ще швидше, ніж ми планували, посилити нашу підтримку України, – заявив міністр оборони Єппе Бруус після зустрічі з парламентаріями в п’ятницю, 18 вересня.

За даними данського уряду, новий пакет допомоги Україні становитиме 1,8 млрд данських крон ($276 млн). Кошти спрямують на потреби протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

Данія є одним із найактивніших прихильників України від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році та одним із провідних постачальників фінансової допомоги Україні в розрахунку на душу населення.

– Якщо хтось вважає, що може змусити нас обмежити нашу підтримку України, той помиляється, – заявив міністр закордонних справ Ларс Локке Расмуссен, пише Bloomberg.

Расмуссен уточнив журналістам у Копенгагені, що допомога переважно спрямована на посилення українських систем протиповітряної оборони. Рішення підтримав комітет парламенту із зовнішньої політики.

Російський фрегат ледь не влучив попереджувальними сигнальними ракетами в гелікоптер Повітряних сил Данії у міжнародних водах.

Расмуссен назвав інцидент “серйозною російською провокацією” та заявив, що він матиме прямі наслідки для Росії.

– Це частина ширшої європейської моделі, у межах якої Росія загострює ситуацію і постійно випробовує межі, намагаючись похитнути нашу співпрацю та нашу підтримку України. Ми не хочемо, щоб це вдалося. Якщо ви думаєте, що можете спровокувати нас на стримування нашої підтримки України, то ви помиляєтеся, – сказав Расмуссен.

Нова допомога доповнить військову підтримку на €10,3 млрд ($11,8 млрд), яку Данія вже надала Україні без урахування допомоги через Європейський Союз.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Данії за надання додаткового пакета допомоги для посиленні протиповітряної оборони у розмірі $275 млн.

– Дякую міністру закордонних справ Данії Ларсу Расмуссену за принципову позицію та стратегічний підхід. На російські погрози та провокації важко знайти кращу відповідь, ніж посилювати й пришвидшувати військову підтримку України, – наголосив міністр.

Фрегат РФ випустив ракети по гелікоптеру Данії

Нагадаємо, російський військовий корабель випустив дві сигнальні ракети у напрямку гелікоптера Збройних сил Данії, який виконував планове спостереження за фрегатом у міжнародних водах.

Інцидент стався 14 вересня поблизу данського міста Гедсер. Йдеться про гелікоптер AS-550 Fennec ВПС Данії, екіпаж якого проводив зйомку російського фрегата.

За даними військового командування Данії, з російського корабля запустили дві сигнальні ракети, одна з яких пролетіла неподалік гелікоптера.

Міністерство оборони Росії повідомило, що міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов нагородив медаллю командира корабля за запобігання “нібито “провокації” з боку гелікоптера.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.