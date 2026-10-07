Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) запросила у російської влади додаткові відомості про повідомлення ЗМІ щодо другого працівника лабораторії в Іркутську, якого госпіталізували з пневмонією невідомої етіології.

Про це гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреєсус повідомив в Х.

Можливий другий випадок чуми: ВООЗ запросила дані у РФ

Він зазначив, що ВООЗ від самого початку відстежує інформацію про смерть співробітниці Іркутського протичумного інституту.

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Жінка померла 2 жовтня після госпіталізації з тяжкою пневмонією. Перші повідомлення у ЗМІ містили інформацію про можливу легеневу чуму, якою вона могла заразитися в лабораторії через випадковий контакт зі збудником інфекції.

У відповідь на запит ВООЗ, зроблений у межах перевірки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил, російські органи охорони здоров’я заявили, що останнім часом випадків чуми в Іркутській області не фіксували.

За інформацією російської сторони, було проведено епідеміологічне розслідування, після чого вжили профілактичних і протиепідемічних заходів. Людей, які контактували з померлою, взяли під медичний нагляд та обстежили.

Російські органи охорони здоров’я стверджують, що серед контактних осіб не виявили збудників, які становлять високу загрозу. Медичний нагляд за всіма людьми, які контактували з померлою, вже завершили.

– ВООЗ підтримує контакт із російськими органами охорони здоров’я та пропонує технічну підтримку. ВООЗ звернулася з проханням надати додаткову інформацію, щоб з’ясувати причину тяжкої пневмонії, ідентифікувати збудника, через який було вжито заходів у сфері громадського здоров’я, а також перевірити повідомлення ЗМІ про другого працівника з пневмонією невідомої етіології, – зазначив Гебреєсус.

Гендиректор ВООЗ наголосив, що своєчасний, повний і прозорий обмін інформацією відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил має вирішальне значення для перевірки суперечливих повідомлень та точної оцінки можливих ризиків для громадського здоров’я.

Що відомо про смерть Дар’ї Шипілової

2 жовтня в Іркутській області Росії померла 28-річна лаборантка Іркутського протичумного інституту Дар’я Шипілова. У неї підозрювали легеневу форму чуми.

За однією з версій, 25 вересня жінка розбила в лабораторії пробірку зі збудником хвороби. Інша версія пов’язує її захворювання з робочою поїздкою до Бурятії, де на кордоні з Монголією фіксували осередок чуми.

Російська влада заперечує випадок чуми, однак запровадила карантинні заходи на низці об’єктів Іркутська.

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