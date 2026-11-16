Президент США Дональд Трамп стверджує, що не чув про повторне обмеження роботи супутникового зв’язку Starlink в Україні.

Про це американський лідер заявив у понеділок, 16 листопада.

Трамп заперечив повторне обмеження Starlink в Україні

У президента США запитали, чому Україна знову зіткнулася з обмеженнями у роботі Starlink. Дональд Трамп заявив, що не чув про це.

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– Я не знаю, чи це справді так. Я про це не чув, – сказав Трамп під час спілкування з журналістами.

Нагадаємо, 12 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом кількох днів в Україні фіксують значні перебої в роботі Starshield уздовж усієї лінії фронту та над тимчасово окупованими територіями.

Йдеться про системне обмеження швидкості роботи Starshield до 161 км/год, або 100 миль на годину.

За його словами, українські військові перевірили ситуацію та з’ясували, що проблеми не були випадковими технічними помилками. Причиною виявилося системне обмеження швидкості.

15 листопада Володимир Зеленський зазначив, що за тиждень російські війська випустили по Україні понад 2,3 тис. ударних безпілотників, застосували 1 590 авіаційних бомб і 15 ракет різних типів.

Президент зауважив, що обмеження швидкості роботи терміналів Starshield перешкоджають перехопленню російських реактивних Шахедів.

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