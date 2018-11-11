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В Австрії виявили ще одного шпигуна РФ – ЗМІ

В Австрії розкрили ще одного російського шпигуна. Обвинувачений працював у Федеральному відомстві по захисту Конституції й боротьбі з тероризмом (BVT).

Про це повідомляє місцеве видання Kronen Zeitung.

За співробітником BVT, який шпигував на користь РФ, контррозвідка вела спостереження близько року.

Читайте: Шпигунський скандал обрушив рубль і акції російських компаній

У російського шпигуна був доступ до секретних документів, які він і передавав у РФ. У разі, якщо провину співробітника BVT доведуть йому буде загрожувати до 10 років за гратами.

Нагадаємо, 9 листопада екс-полковника Збройних сил Австрії затримали за шпіонаж для Росії.

Фото: Ssuaphoto | Dreamstime.com

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