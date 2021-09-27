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Людмила Богданова |

Делегацію РФ не пустили на сесію ПАРЄ через вакцинацію Спутником

ПАРЄ

Російську делегацію не пустили на Парламентську асамблею Ради Європи через вакцинацію препаратом Спутник V. 27 вересня осіння сесія ПАРЄ стартувала у місті Страсбург, що у Франції.

Річ у тому, що у Європі не визнана російська вакцина від коронавірусу Спутник V. Крім того, Росія зараз перебуває у червоній зоні щодо ситуації з Covid-19.

Російські дипломати отримали від французької влади припис, що у зв’язку з цим вони можуть вільно пересуватися лише між будівлею ПАРЄ та готелем.

Через це представники Росії візьмуть участь в осінній сесії у форматі онлайн попри те, що вони завчасно прилетіли до Франції.

На сесії ПАРЄ планують обговорити вибори суддів ЄСПЛ, зміну клімату та міграцію, оцінити вибори в низці країн.

Делегації країн також дискутуватимуть щодо ситуації в Афганістані, вірмено-азербайджанського конфлікту та кібербезпеки.

Україна подала запит на проведення дебатів про переслідування корінних народів у Криму з боку Росії.

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Джерело: Эхо Кавказа

Фото: Getty Images

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