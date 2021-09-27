Делегацію РФ не пустили на сесію ПАРЄ через вакцинацію Спутником

Російську делегацію не пустили на Парламентську асамблею Ради Європи через вакцинацію препаратом Спутник V. 27 вересня осіння сесія ПАРЄ стартувала у місті Страсбург, що у Франції.

Річ у тому, що у Європі не визнана російська вакцина від коронавірусу Спутник V. Крім того, Росія зараз перебуває у червоній зоні щодо ситуації з Covid-19.

Російські дипломати отримали від французької влади припис, що у зв’язку з цим вони можуть вільно пересуватися лише між будівлею ПАРЄ та готелем.

Через це представники Росії візьмуть участь в осінній сесії у форматі онлайн попри те, що вони завчасно прилетіли до Франції.

На сесії ПАРЄ планують обговорити вибори суддів ЄСПЛ, зміну клімату та міграцію, оцінити вибори в низці країн.

Делегації країн також дискутуватимуть щодо ситуації в Афганістані, вірмено-азербайджанського конфлікту та кібербезпеки.

Україна подала запит на проведення дебатів про переслідування корінних народів у Криму з боку Росії.

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Джерело: Эхо Кавказа